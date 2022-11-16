Ташуев считает, что поражение от «Ахмата» пойдёт на пользу «Зениту»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о том, какое влияние на «Зенит» оказало поражение от грозненцев в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Отметим, что эта неудача стала для «сине-бело-голубых» первой в нынешнем сезоне.

Специалист считает, что такое поражение пойдёт на пользу петербуржцам, которые поймут, что расслабляться нельзя.

«В начале нашего матча было видно, что «Зенит» вышел обыгрывать нас на классе — не ожидали, что мы будет агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались», — цитирует Ташуева Sport24.

Также Ташуев отметил, что «Зенит» пока рано называть чемпионом, так как «Спартак» ещё способен навязать «сине-бело-голубым» борьбу за титул. Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая «красно-белых» на шесть очков.