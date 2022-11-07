Лепёхин: «Вратари «Зенита» не побоялись публично поддержать Чистякова»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о публичной поддержке Дмитрия Чистякова после недавнего скандала.

«Вратари «Зенита» Кержаков и Одоевский не побоялись руководства и публично поддержали Чистякова — это дорогого стоит. Сейчас в футболе такие высказывания редко встретишь. Ребята поддержали партнёра, который попал в непростую ситуацию», – заявил эксперт, чьи слова приводит«Чемпионат».

По его мнению, отстранение из-за игровых неудач не является справедливым наказанием для спортсмена, поэтому Лепёхин не очень понимает такой шаг руководства «сине-бело-голубых».

Напомним, что некоторые игроки «Зенита» публично поддержали защитника после новостей об отстранении от основного состава, однако уже во вторник Чистяков вернётся в расположение первой команды.

