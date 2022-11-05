Андрей Мостовой вернул интригу в матч «Зенит» - «Ахмат»

В 16-м туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Ахмат». Команда Сергея Семака провалила стартовые минуты и пропустила после удара Евгения Харина и Мохамеда Конате. Лишь на 64-й минуте чемпионы смогли размочить счет в этом поединке. У «Зенита» был угловой с левого фланга, во второй волне атаки Андрей Мостовой с левого края штрафной площади исхитрился и пробил в цель с острого угла, а мяч влетел в сетку между ног голкипера грозненцев.

На эту минуту счет 1:2, «Зенит» лидирует с запасом в шесть очков от «Спартака», «Ахмат» идет шестым.

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