Тарханов: «В чемпионат возвращается интрига»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Итоги матча прокомментировал известный российский специалист Александр Тарханов, который считает, что в чемпионат возвращается интрига.

- Конечно, это тренерская победа. Ташуев хорошо подготовил команду. Не могу сказать, что «Зенит» недооценивал соперника, а «Ахмат» прыгнул выше головы. Интрига в чемпионате сохраняется. «Спартак» потерял очки, упустил возможность приблизиться к «Зениту» на четыре очка, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».