Хомуха: «Два быстрых мяча «Ахмата» спутали карты «Зениту»

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ «Зенит» - «Ахмат». Грозненский клуб нанес «сине-бело-голубым» первое поражение в текущем сезоне, встреча завершилась со счетом 2:1.

«Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

По мнению специалиста, для возобновления интриги в РПЛ «Зениту» нужно проиграть еще один матч.

После 16 туров санкт-петербургский клуб занимает первое место в РПЛ, набрав 39 очков. Его преследователем является «Спартак», имея 33 балла.