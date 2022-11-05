Смородская назвала причину поражения «Зенита» от «Ахмата»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).

«Это неожиданно, даже очень. Думаю, что проблема здесь в недонастрое. Думали, что это будет легкая прогулка под луной», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По мнению функционера, интрига в чемпионате России продолжает сохраняться, но при этом Смородская считает, что «Спартак» не сможет должным образом конкурировать с «Зенитом» в борьбе за первое место.

После 16 туров «сине-бело-голубые» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков, а «Спартак» идет на второй строчке, имея в активе 33 балла.