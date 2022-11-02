Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Зенит» не удивил»

02 Ноября 2022 • 22:06 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1 1.19 X 7.20 2 14.00
05.11 16:30

Бывший игрок национальной команды России Александр Мостовой высказался об игре петербургского «Зенита» в первой половине сезона РПЛ.

«Не удивил «Зенит». Они делают то, что должны делать. Сможет ли команда не проиграть за тридцать туров? Это будет очень трудно сделать. Спад должен быть, но не забываем, что еврокубков нет», – заявил легендарный в прошлом футболист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, обойма и уровень игроков позволяет любому футболисту «сине-бело-голубых» сделать результат.

Напомним, что «Зенит» после 15 туров уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на семь баллов.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
01:10 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «В «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат»
00:36 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Семак - лучший тренер первого круга»
00:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о «Торпедо»: «Клуб легендарный, да и для меня нечужой»
02 Ноября
23:47 · Кубок России
Порядина: «У нас всегда одна цель — выиграть»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Бирюков – о Лунёве: «Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет ещё сложнее»
22:54 · Россия. Первая лига
Плиев – про «Уфу»: «Всё будет хорошо» 1
22:14 · Кубок России
Аюкин: «Будем стараться обыграть «Звезду»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Зенит» не удивил»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Думаю, у многих останется двоякое впечатление от этого интервью Божовича»
21:10 · Кубок России
Чанов: «Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны»
21:08 · Кубок России
«Кубань» прошла «Шинник» в серии пенальти
21:03 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло одноклубников из Владивостока
20:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил качество игры команд РПЛ
20:44 · Кубок России
Маурисио: «Сегодня у нас плохой результат, поражение»
Все новости
Рекомендуем