Мостовой: «Зенит» не удивил»

Бывший игрок национальной команды России Александр Мостовой высказался об игре петербургского «Зенита» в первой половине сезона РПЛ.

«Не удивил «Зенит». Они делают то, что должны делать. Сможет ли команда не проиграть за тридцать туров? Это будет очень трудно сделать. Спад должен быть, но не забываем, что еврокубков нет», – заявил легендарный в прошлом футболист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, обойма и уровень игроков позволяет любому футболисту «сине-бело-голубых» сделать результат.

Напомним, что «Зенит» после 15 туров уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на семь баллов.

