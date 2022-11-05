Булыкин удивляется поражению «Зенита»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, а отыграться в полной мере фаворит так и не сумел.

События матча прокомментировал Дмитрий Булыкин, бывший форвард российской сборной и московского «Локомотива».

- Думаю, что поражение «Зенита» в этом матче всех удивило. В первую очередь, конечно, нужно отметить, что «Ахмат» очень хорошо вышел на эту игру, а «Зенит» вышел слишком расслабленным, ненастроенным и за это поплатился, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.