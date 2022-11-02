Игонин объяснил причины малого числа воспитанников в основе «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин назвал причины, по которым в составе «сине-бело-голубых» выступает мало воспитанников.

«Задача «Зенита» – играть на уровне Лиги чемпионов. Для того, чтобы давать результат сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать», – заявил экс-футболист российского гегемона, чьи слова приводит «Спорт день за днём».

По мнению Игонина, свои игроки стали бы появляться при отсутствии иностранцев, однако, в текущей ситуации, более вероятным остаётся вариант с развитием через аренды или продажи в другие клубы.

Напомним, что после первой половины сезона «Зенит» уверенно лидирует в таблице Российской премьер-лиги с отрывом в семь баллов от второй строчки.