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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин объяснил причины малого числа воспитанников в основе «Зенита»

02 Ноября 2022 • 19:36 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
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05.11 16:30

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин назвал причины, по которым в составе «сине-бело-голубых» выступает мало воспитанников.

«Задача «Зенита» – играть на уровне Лиги чемпионов. Для того, чтобы давать результат сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать», – заявил экс-футболист российского гегемона, чьи слова приводит «Спорт день за днём».

По мнению Игонина, свои игроки стали бы появляться при отсутствии иностранцев, однако, в текущей ситуации, более вероятным остаётся вариант с развитием через аренды или продажи в другие клубы.

Напомним, что после первой половины сезона «Зенит» уверенно лидирует в таблице Российской премьер-лиги с отрывом в семь баллов от второй строчки.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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