«Ахмат» повторил клубный рекорд

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, а отыграться в полной мере фаворит так и не сумел. Причем первый гол в ворота питерского клуба влетел уже на 53-й секунде матча - так быстро в матче российского чемпионата РПЛ питерцы не пропускали с 2008 года.

Интересно, что «Ахмат» забивает уже в двенадцати матчах кряду в российском чемпионате, что является повторением клубного рекорда. Следующий матч может принести абсолютный рекорд грозненского клуба. Любопытно, что в последний раз «Ахмат» не забивал в матче против... «Зенита», но в первом круге. Тогда игра закончилась по нулям.