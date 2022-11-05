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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Холодный душ в дебюте и ужасный Чистяков: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» и потерпел первое поражение в чемпионате

05 Ноября 2022 • 18:29 Комментировать (15)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Казалось, домашний матч с «Ахматом» не сулил «Зениту» особых неприятностей, но на деле получилось иначе.

Протокол игры  
Зенит1:2Ахмат
  1'Харин Евгений (0:1)
  8'Конате Мохамед II (0:2)
(1:2) Мостовой Андрей65'  
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 46' (Мостовой Андрей ( 46') Ловрен ДеянЧистяков Дмитрий 32' (Круговой Данил ( 32') Дуглас Сантос  87'Барриос Вильмар 90' (Мантуан Густаво ( 90') Малком Филипе 90' (Ерохин Александр ( 90') Кузяев ДалерВендел МаркусКлаудиньоСергеев Иван 90' (Кассьерра Матео ( 90')
Запасные: Королёв ГеоргийБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКуарезма Иван
Шелия ГиоргиБыстров МаратСемёнов АндрейШвец АнтонБогосавац МирославТимофеев Артём  47'Камилов Владислав 55' (Трошечкин Александр ( 55') Садулаев Лечи 55' (Ильин Владимир ( 55') Олейников Иван 78' (Агаларов Гамид ( 78') Харин Евгений 67' (Карапузов Владислав ( 67') Конате Мохамед II 78' (Журавлёв Юрий ( 78')
Запасные: Ташаев РизванФольмер КириллИбишев Турпал-Али
05 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

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0:2. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
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0:1. Гол Евгения Харина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Зенит» после некоторой неопределённости в первой четверти чемпионата снова обрёл тепличные условия в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» по итогам первого круга отстал от «сине-бело-голубых» на семь очков, после чего сыграл вничью с «Сочи». Таким образом, победа над «Ахматом» позволяла бы команде Сергея Семака оторваться от второго места на целых девять очков.

У «Зенита» и «Ахмата» достаточно богатая статистика личных встреч, и бывало между ними всякое. В частности, грозненский клуб выиграл у питерцев на выезде с минимальным счётом в мае 2017 года, утвердив чемпионство московского «Спартака». Но в последние четыре с половиной года, конечно, принято считать, что «Зенит» в родных стенах не должен испытывать особых трудностей в матчах середняками.

Однако сейчас получилось весьма неожиданно. На первых минутах питерцы ощутили себя так, будто они принимали не «Ахмат», а «Бетис». Потому что два быстрых мяча оказались в воротах зенитовцев в результате невнятной игры хозяев в обороне. А ведь непосредственно перед этим матчем вышло интервью Михаила Кержакова, где он рассказал, что ему шутливо предлагают брать с собой на поле табуретку.

За весь первый круг «Зенит» пропустил всего пять голов, а за восемь минут домашней игры с «Ахматом» – два. Открыли счёт гости на первой же минуте. Камилов беспрепятственно продвинулся по правому флангу и прострелил, Караваев срезал мяч в штангу, а Харин добил его в сетку (0:1). Плюс через семь минут непростительно напортачил Чистяков, перед своей штрафной подаривший мяч Конате, перекинувшему Кержакова (0:2).

Такое положение дел не устраивало питерцев, которые спешили и людей смешили. Кузяев нормально пробил низом в левый угол, где мяч отразил Шелия, тогда как Вендел лишь киксанул по мячу и поскользнулся вместо нормального прострела из левой части чужой штрафной. К получасу игры хозяева оказались на грани назначения пенальти в их ворота, но видеоассистенты посоветовали Кукуяну не ставить одиннадцатиметровый за попадание мяча в полуприжатую руку Чистякова, которого Семак вскоре заменил от греха подальше.

«Зенит» большую часть времени проводил, окружая чужую штрафную, но до перерыва так и не снискал успеха в атакующих действиях. На 44-й минуте Малком разогнал атаку «сине-бело-голубых» по правому флангу и запустил низовой пас в штрафную на Клаудиньо. Тот пробил в ближний угол – Шелия отразил. Клаудиньо подобрал отскок и навесил к дальнему краю вратарской, откуда Кузяев головой ударил выше створа.

В перерыве Семак изменил схему, выпустив Мостового вместо Караваева. Зенитовцы понимали, что за домашнее поражение от «Ахмата» на них выльется много критики, поэтому не переставали давить и давить на оборону соперника. Гости накрыли приличное количество ударов, однако на 65-й минуте дали слабину. После углового Кузяев закинул мяч головой в штрафную вторым темпом, и Мостовой, не встретив сопротивления от пассивного Ильина, с левого края вратарской поразил дальний угол (1:2).

После этого питерцам потребовалась передышка, в течение которой особых обострений возле ворот грозненцев не случалось. Малком напомнил о себе на 86-й минуте, пробив в правый угол в руки Шелии. На первой добавленной Клаудиньо в падении ударил чуть выше створа с шестнадцати метров, после того как мяч попал в грудь Богосовацу и, возможно, немного прокатился по его руке. В другом случае питерцы акцентировали внимание на том, что мяч, вероятно, в штрафной гостей очень легонько коснулся руки Тимофеева во время подачи. После навеса Мостового Клаудиньо вторым этажом отправил мяч поверх створа.

«Зенит» проиграл дома «Ахмату», потерпел первое поражение в сезоне РПЛ и упустил шанс оторваться от «Спартака» на девять очков (эта разница осталась на уровне шести баллов). Сергей Ташуев и раньше – в той же «Кубани» – показывал, что умеет приводить свои команды к удачным результатам против топ-команд. В «Ахмате» он это подтверждает. Ташуев и компания прервали 15-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» в РПЛ.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Ахмат
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Комментарии (15)
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user121594
05 Ноября 2022 в 19:19
Дерьмо собачье, а не Зенит!
CERG
05 Ноября 2022 в 19:10
Тошнотворная перепасовка, попытка выйти на голевую позицию с одного паса или навеса перед этим немного постояв), игра на вынос защиты в безобидной ситуации, когда нужно забивать.
Вот, собственно, и все прелести флегмофутбола..
ингерман
05 Ноября 2022 в 18:50
ай центр защицы в зените - это проста швах.. а "усиленный" еще такем варотнегом как керж-мл - ента прахадной двор.. )))
wild cat
05 Ноября 2022 в 18:54
прахадимай двор бро..энта ужо и апорники и зашытники..а нападаюшыва вапшэ нету ф каманди..)) и фсё энта главнай тренир спланиравал..)) ай на на нэй сими пядий ва лбу..))
user121594
05 Ноября 2022 в 18:44
Зенит 1:2 Ахмат
Семак убирайся из Зенита тренеришка херов!
wild cat
05 Ноября 2022 в 18:51
во во и пущай канаит..)) и чистикова с бакаивым с сабой забирёт..))
wild cat
05 Ноября 2022 в 18:41
ай на на нэй..сщёлкнули па носу чимпиёнаф..)) ну и па делом..ни будут дурака вываливать..)) симака пара атправить спасать уфу..)) ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!
ингерман
05 Ноября 2022 в 18:43
ай поточняк бро.. там ево ужо давно ждуть.. )))
wild cat
05 Ноября 2022 в 18:45
ну а болшы каму он нужон та..)) фискультурник он и в уфе такой жы гиниальный лыжник..))
wertygaz
05 Ноября 2022 в 18:45
Он добьет Уфу, там же нет бразильцев… а с его талантом он их во вторую лигу сплавит.
ингерман
05 Ноября 2022 в 19:30
ай ей и так уже скора кранты.. так шо не жалка.. т. е. жалка канеш но не сильна.. )))
wertygaz
05 Ноября 2022 в 19:41
Ну почему жалко. Миллионный город, команда должна быть. Успели даже в еврокубках поиграть. Если бы власть республики не забила полностью на клуб может быть и поиграли еще…
Zenituwka
05 Ноября 2022 в 18:37
Типичный Зенит , если и обгадиться, то самостоятельно и с Ахматом))
ингерман
05 Ноября 2022 в 18:33
ай малацы посоны с берехов терека.. показали шо хфуцболе от флегмы-физрука это проста ацтой.. )))
wertygaz
05 Ноября 2022 в 18:33
Это беда бразилианок, они всегда на 2-3 игры раньше в отпуск уходят…
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