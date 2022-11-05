Холодный душ в дебюте и ужасный Чистяков: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» и потерпел первое поражение в чемпионате

Казалось, домашний матч с «Ахматом» не сулил «Зениту» особых неприятностей, но на деле получилось иначе.

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Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:2. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Евгения Харина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Зенит» после некоторой неопределённости в первой четверти чемпионата снова обрёл тепличные условия в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» по итогам первого круга отстал от «сине-бело-голубых» на семь очков, после чего сыграл вничью с «Сочи». Таким образом, победа над «Ахматом» позволяла бы команде Сергея Семака оторваться от второго места на целых девять очков.

У «Зенита» и «Ахмата» достаточно богатая статистика личных встреч, и бывало между ними всякое. В частности, грозненский клуб выиграл у питерцев на выезде с минимальным счётом в мае 2017 года, утвердив чемпионство московского «Спартака». Но в последние четыре с половиной года, конечно, принято считать, что «Зенит» в родных стенах не должен испытывать особых трудностей в матчах середняками.

Однако сейчас получилось весьма неожиданно. На первых минутах питерцы ощутили себя так, будто они принимали не «Ахмат», а «Бетис». Потому что два быстрых мяча оказались в воротах зенитовцев в результате невнятной игры хозяев в обороне. А ведь непосредственно перед этим матчем вышло интервью Михаила Кержакова, где он рассказал, что ему шутливо предлагают брать с собой на поле табуретку.

За весь первый круг «Зенит» пропустил всего пять голов, а за восемь минут домашней игры с «Ахматом» – два. Открыли счёт гости на первой же минуте. Камилов беспрепятственно продвинулся по правому флангу и прострелил, Караваев срезал мяч в штангу, а Харин добил его в сетку (0:1). Плюс через семь минут непростительно напортачил Чистяков, перед своей штрафной подаривший мяч Конате, перекинувшему Кержакова (0:2).

Такое положение дел не устраивало питерцев, которые спешили и людей смешили. Кузяев нормально пробил низом в левый угол, где мяч отразил Шелия, тогда как Вендел лишь киксанул по мячу и поскользнулся вместо нормального прострела из левой части чужой штрафной. К получасу игры хозяева оказались на грани назначения пенальти в их ворота, но видеоассистенты посоветовали Кукуяну не ставить одиннадцатиметровый за попадание мяча в полуприжатую руку Чистякова, которого Семак вскоре заменил от греха подальше.

«Зенит» большую часть времени проводил, окружая чужую штрафную, но до перерыва так и не снискал успеха в атакующих действиях. На 44-й минуте Малком разогнал атаку «сине-бело-голубых» по правому флангу и запустил низовой пас в штрафную на Клаудиньо. Тот пробил в ближний угол – Шелия отразил. Клаудиньо подобрал отскок и навесил к дальнему краю вратарской, откуда Кузяев головой ударил выше створа.

В перерыве Семак изменил схему, выпустив Мостового вместо Караваева. Зенитовцы понимали, что за домашнее поражение от «Ахмата» на них выльется много критики, поэтому не переставали давить и давить на оборону соперника. Гости накрыли приличное количество ударов, однако на 65-й минуте дали слабину. После углового Кузяев закинул мяч головой в штрафную вторым темпом, и Мостовой, не встретив сопротивления от пассивного Ильина, с левого края вратарской поразил дальний угол (1:2).

После этого питерцам потребовалась передышка, в течение которой особых обострений возле ворот грозненцев не случалось. Малком напомнил о себе на 86-й минуте, пробив в правый угол в руки Шелии. На первой добавленной Клаудиньо в падении ударил чуть выше створа с шестнадцати метров, после того как мяч попал в грудь Богосовацу и, возможно, немного прокатился по его руке. В другом случае питерцы акцентировали внимание на том, что мяч, вероятно, в штрафной гостей очень легонько коснулся руки Тимофеева во время подачи. После навеса Мостового Клаудиньо вторым этажом отправил мяч поверх створа.

«Зенит» проиграл дома «Ахмату», потерпел первое поражение в сезоне РПЛ и упустил шанс оторваться от «Спартака» на девять очков (эта разница осталась на уровне шести баллов). Сергей Ташуев и раньше – в той же «Кубани» – показывал, что умеет приводить свои команды к удачным результатам против топ-команд. В «Ахмате» он это подтверждает. Ташуев и компания прервали 15-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» в РПЛ.

Кирилл Иванцов