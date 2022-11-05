«Зенит» снова пропустил от «Ахмата» после ошибки Чистякова

На восьмой минуте матча 16-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом» был забит ещё один гол. Дмитрий Чистяков при игре в пас на своей половине поля допустил грубую ошибку. Мохамед Конате перехватил мяч и тут же перебросил вратаря соперника, Михаила Кержакова, счет стал 2:0. Напомним, что на первой минуте отличился Евгений Харин, сыграв на добивании.

Если грозненская команда одержит победу, в таком случае нагонит «Динамо» на пятом месте. «Зенит» в любом случае останется лидером, но отрыв от «Спартака» может уменьшиться до шести очков.

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