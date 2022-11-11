Овчинников раскритиковал бразильских игроков «Зенита»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался по поводу бразильских легионеров петербургского «Зенита».

«Бразильцы «Зенита» являются бразильцами только по паспорту, но не по игре», - цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

Специалист считает показательной игру команды из Санкт-Петербурга против грозненского «Ахмата», когда клуб с берегов Невы на домашнем стадионе уступил со счётом 1:2. Овчинников также отметил конфликт, возникший после данного поединка.

Уровень Малкома, Клаудиньо и Сантоса позволяет им демонстрировать неплохой футбол именно в России, однако на международном уровне требования гораздо строже, считает тренер.

Несмотря на поражение от «Ахмата» «сине-бело-голубые» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу Российской Премьер-лиги.