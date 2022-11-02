Колыванов: «Зенит» имеет преимущество над всеми соперниками»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением об итогах первого круга РПЛ.

«То, что лидер чемпионата — «Зенит», конечно же, ожидаемо: понятно, что он имеет преимущество над всеми соперниками», — заявил Колыванов Rusfootball.

При этом специалист отметил «Спартак», который занимает вторую строчку в турнирной таблице и демонстрирует хорошую игру, а замыкает тройку лидеров ЦСКА.

Колыванов считает, что к лучшим игрокам первого круга стоит отнести двух нападающих «красно-белых» — Куинси Промеса и Александра Соболева, которые выдают один из своих лучших сезонов в карьере.