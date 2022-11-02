Бирюков высказался о Михаиле Кержакове

Тренер голкиперов петербургского «Зенита» Михаил Бирюков высказался о вратаре «сине-бело-голубых» Михаиле Кержакове.

«Почему вы считаете, что Кержаков скоро закончит? Он планировал сделать это в прошлом году, но сейчас уже, может, и не планирует. Ему 35 лет, ну и что? Я играл до 41 года, и ничего», – заявил бывший вратарь «Зенита» в интервью Sport24. По мнению Бирюкова, пока Кержаков хочет играть – пусть выступает.

За петербургский клуб Михаил играет с 2015 года, выиграв в составе команды с берегов Невы четыре чемпионских титула Российской премьер-лиги, проведя 101 матч в рамках всех состязаний.

