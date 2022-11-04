Мостовой – о Бакаеве: «Его переход – это не ошибка»

Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался об игре Зелимхана Бакаева за «Зенит» на фоне пропуска игроком сбора национальной команды.

«Его переход – это не ошибка. Ясно, что мы надеялись, что Бакаев будет получать больше игрового времени, а он получает немного», — цитирует экс-игрока сборной России издание «Спорт День за Днём».

По мнению Мостового, у полузащитника хотя бы появляется шанс взять золото Российской премьер-лиги. По словам эксперта, конкурировать со звёздными бразильскими легионерами будет сложно любому игроку РПЛ, а не только Бакаеву.

Напомним, что Зелимхан переехал в Санкт-Петербург летом, перейдя из «Спартака» на правах свободного агента. На счету вингера 17 матчей в футболке «сине-бело-голубых», один гол и два ассиста в рамках всех соревнований.

