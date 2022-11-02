Лепёхин: «Сейчас шанс для российских футболистов проявить себя»

Обладатель кубка России в составе петебругского «Зенита» Константин Лепёхин высказал своё мнение о легионерах в чемпионате России.

По словам специалиста, колумбийский нападающий «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра не демонстрирует свою лучшую игру. Лёпехин считает, что ранее в «Зените» хорошо проявлял себя иранский футболист Сердар Азмун. Однако в целом спортсмен сказал, что не видит большой логики в том, чтобы сегодня в Российской Премьер-лиге выступали иностранные игроки.

«Сейчас шанс для российских футболистов проявить себя. Если кто-то из легионеров хочет уехать из России — пожалуйста, я не расстроюсь», - цитирует Лепёхина «Чемпионат».