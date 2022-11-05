«Вариант, близкий к стопроцентному»: Генич над прогноз на матч «Зенит» - «Ахмат»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич высказался насчет поединка между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» сейчас в хорошей форме. Дома против такого соперника постарается забить максимально быстро. Выберу вариант «гол «Зенита» до 30-й минуты». Вариант, близкий к стопроцентному», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Ахмат» располагается на седьмой строчке.