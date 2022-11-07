Григорян – о Чистякове: «Он был абсолютно не в себе»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал игру защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2).

Специалист отметил, что Чистяков выступал на футбольном поле против команды из Грозного, находясь в очень плохом моральном состоянии, однако начал Григорян с другого игрока «сине-бело-голубых», Деяна Ловрена, а именно с его слабой передачи в адрес российского футболиста.

«У Чистякова это отрицательный навык, он не идёт навстречу к мячу, он начинает пятиться. Но объяснение этому найти нельзя, кроме как тот факт, что он был абсолютно не в себе», - приводит слова Григоряна «Матч Премьер».

Тренер отметил, что в подобной ситуации заменил бы Дмитрия Чистякова. Григорян пожелал спортсмену удачи, чтобы тот как можно быстрее выкарабкался из сложившегося положения.