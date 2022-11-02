Бышовец считает Семака лучшим тренером России

Бывший тренер российской сборной, Анатолий Бышовец, поделился своим мнением о лучшем тренере России. Он считает, что на этот вопрос логичный ответ дает турнирная таблица чемпионата, в которой питерский «Зенит» опережает ближайшего конкурента на семь очков.

- Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата — впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет, - заявил Бышовец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что питерский «Зенит» не просто лидирует, но и является чемпионом четырех последних сезонов.