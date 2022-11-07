Агент Чистякова опроверг отстранение от основы «Зенита»

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, когда игрок вернётся в расположение основного состава петербуржцев.

По словам агента, уже с завтрашнего дня футболист будет тренироваться с первой командой «сине-бело-голубых». «Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой», — заявил агент в интервью«Спорт День за Днем».

Напомним, что вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил об отстранении Чистякова от основного состава после серьёзного разговора. Дмитрий допустил результативную ошибку в недавнем матче РПЛ против «Ахмата», что привело к первому поражению «Зенита» в нынешнем сезоне.

