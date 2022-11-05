Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Чистякова отреагировал на замену игрока в первом тайме матча с «Ахматом»

05 Ноября 2022 • 18:43 Комментировать (3)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о замене игрока в первом тайме матча с «Ахматом». Отметим, игрок покинул поле на 32-й минуте встречи.

«Семак так решил. Он главный тренер. Ему принимать решения», — заявил Талаев «РБ Спорту».

По мнению агента, в дальнейшем все будет зависеть от самого игрока, если он будет продолжать работать как раньше, то все будет хорошо, ведь все допускают ошибки, в этом нет ничего страшного.

В текущем сезоне 28-летний Чистяков принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров.

«Зенит» проиграл «Ахмату» в игре 16-го тура РПЛ со счетом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Чистяков Ахмат Дмитрий Талаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
05 Ноября 2022 в 18:57
ай..ахент..хде ты иво такова выкапал..)) да ышо и в ЗЕНИТ внидрил эта чуда..))
user121594
05 Ноября 2022 в 18:50
Зенит 1:2 Ахмат
Семак убирайся из Зенита тренеришка херов!
wertygaz
05 Ноября 2022 в 18:47
Чистяков и Семак не уровень чемпиона…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.35 3.90 2.12
Видео
Окончен
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3
3
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1
2
1.20 7.00 14.00
Видео
50 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.54 4.50 6.00
Видео
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
19:50 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Два быстрых мяча «Ахмата» спутали карты «Зениту»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Шелия — о победе над «Зенитом»: «Быстрые два гола определили ход игры»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Первое поражение «Зенита» в сезоне - видео видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали возможную продажу легионеров зимой
19:09 · Россия. Премьер-лига
Точилин может остаться в «Сочи», но главный претендент на пост наставника — Николич
19:01 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Последнюю игру в Самаре было непросто пережить»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль — о замене Соболева: «Кое-что не работало»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов не считает Мойзеса железобетонным игроком основы ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Все команды сюда приезжают и ждут нашу ошибку, сегодня случилось так, что дождались» 4
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова отреагировал на замену игрока в первом тайме матча с «Ахматом» 3
18:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:27 · Россия. Премьер-лига
Реальный ва-банк: «Факел» отобрал победу у «Краснодара» после дубля Квеквескири
18:19 · Россия. Премьер-лига
Как Мостовой технично забил «Ахмату» - видео видео
18:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Айртон не был хорошим защитником»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чудо-удар Квеквескири вернул надежду «Факелу»
Все новости
Рекомендуем