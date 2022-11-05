Агент Чистякова отреагировал на замену игрока в первом тайме матча с «Ахматом»

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о замене игрока в первом тайме матча с «Ахматом». Отметим, игрок покинул поле на 32-й минуте встречи.

«Семак так решил. Он главный тренер. Ему принимать решения», — заявил Талаев «РБ Спорту».

По мнению агента, в дальнейшем все будет зависеть от самого игрока, если он будет продолжать работать как раньше, то все будет хорошо, ведь все допускают ошибки, в этом нет ничего страшного.

В текущем сезоне 28-летний Чистяков принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров.

«Зенит» проиграл «Ахмату» в игре 16-го тура РПЛ со счетом 1:2.