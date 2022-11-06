Семшов назвал причины поражения «Зенита» от «Ахмата»

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от поединка между «сине-бело-голубыми» и грозненским «Ахматом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Лидер потерпел сенсационное поражение со счетом 1:2.

«Бывают матчи, когда у команды ничего не получается, ведь соперник играет на лучших качествах. Было хорошее перемещение со стороны «Ахмата», была плотность, так что «Зениту» тяжело было что-то сделать индивидуально», - приводит слова Семшова ТАСС.

Стоит отметить, что вчерашнее поражение стало первым для петербургского коллектива в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Несмотря на неудачу, подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице. Отрыв «сине-бело-голубых» от идущего вторым «Спартака» составляет шесть пунктов.