Шелия — о победе над «Зенитом»: «Быстрые два гола определили ход игры»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Повезло, что забили на первой минуте. Быстрые два гола определили ход игры», — передает слова Шелии «Чемпионат».

Голкипер заявил, что приятно одержать победу над «Зенитом», особенно в гостевой встрече, ведь «сине-бело-голубые» являются фаворитами чемпионата на протяжении последних лет.

33-летний Шелия провел в этом сезоне 16 матчей во всех турнирах, пропустил 22 гола и два раза сыграл «на ноль».

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 26 очков за 16 встреч.