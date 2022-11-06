Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Зенита» в матче с «Ахматом» (1:2).

- Почему первые пять минут матча получились провальными у «Зенита», и он пропустил два мяча?

- Потому что питерцы не были мобилизованы и готовы на сто процентов. Они держали в уме таблицу и, видя себя на первом месте, считали, что их позиции незыблемы. Но «Ахмат» был настроен на серьезный лад. Он понимал, как необходимо играть с питерцами, что надо делать. Он играл активно в обороне, закрывал все зоны, не давал возможности сопернику быстро переходить в атаку. Гости закрывали пространство, которое, как правило, «Зенит» использовал. Иными словами, хозяева не были самими собой, и встретились с командой, которая понимала, что настрой должен быть максимальным, и при этом знала, как играть.

- Какие еще проблемы в игре «Зенита» вы увидели?

- Питерцам не хватало быстроты мышления, скорости передвижений. Не было быстрых передач, за счет чего они часто выигрывали время для создания удобных позиций у ворот соперника. Плюс пропущенные мячи – это плод того, что они проигрывали в быстроте движения и исполнении технических элементов. Второй гол, когда мяч еле катился в сторону Чистякова, как раз подтверждает их явное несоответствие состояния и желания добиться победы. «Зениту» надо было менять ситуацию, но мы увидели, что ему сложно было это сделать. Хотя во втором тайме хозяева уже диктовали свои условия. Но они встретили сопротивление команды, которая была на кураже. Футбол не прощает даже небольших ошибок, и мы это увидели. Настрой должен быть максимальным всегда.

- После матча Сергей Семак обвинил Чистякова во втором пропущенном голе. Удивляет такое поведение главного тренера? Обычно наставники не валят вину на одного игрока.

- Семак хорошо знает своих ребят. Наверное, так он дал им понять, что не будет доволен таким настроем. Чистяков еще неустоявшийся игрок и Семак дал ему понять, что относиться к себе надо должным образом.

- А может поражение – это вина Семака, который не настроил игроков на матч?

- Я бы так не сказал. Может Семак и не нажал на нужную струну, но это профессиональные футболисты. Они получают большие деньги и сами должны переваривать то, что говорит тренер. Я уверен, что для Семака сейчас настрой – это главная тема. Не как играть, а как относиться к себе до матча и во время игры.

- Вам не кажется, что российские футболисты не держат себя в тонусе, так как подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо?

- Мы часто видим, что наши игроки могут не проявлять профессионализм, который присущ легионерам. Но это беда тех игроков, которые рассчитывают на кого-то, а не на себя. Они могут потерять место в составе. После матча с «Ахматом» мы увидим такое. Поэтому я допускаю, что наши надеются на иностранцев, но это не правильно.

- Геннадий Орлов видит одну из проблем «Зенита» в том, что выходящие на замену редко усиливают игру? Они не создают конкуренцию. Вы согласны?

- Не все. Мы видели, как усилил игру Мостовой. Ну и Круговой картины не испортил. Но у нас часто бывает, что российские игроки встают в позицию обиженных, если их не ставят. Это пагубный вариант. Доказывать надо в любой команде, а если не тянешь, то меняй команду.

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- Почему именно с «Ахматом» «Зенит» регулярно теряет очки? В первом круге сыграли вничью.

- Надо отдать должное «Ахмату». Ему удается добыть внутренний огонь, который многое значит для достижения результата. Тактическое построение команды доходит до всей группы игроков, которые выходят на поле.

- Чемпионская интрига жива?

- Нет. Очковый запас велик. Плюс просматриваются ресурсы для завоевания золота. Я уверен, что после зимней паузы питерцы доведут дело до логического конца.

Елена Григорьевская