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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев — о словах Медведева про Чистякова: «Это непрофессионально»

16 Ноября 2022 • 10:25 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о защитнике петербургской команды Дмитрии Чистякове.

Напомним, после поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2) Медведев заявил, что Чистяков был отстранён от работы с основной командой. Также известный журналист Геннадий Орлов сообщил, что 28-летний защитник близок к переходу в грозненский клуб.

По мнению Ташуева, нельзя обвинять футболистов, основываясь на одних лишь предположениях.

«Сам бы никогда не высказался бы о своём игроке в таком духе через прессу. Когда в твоём распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально», — приводит слова Ташуева Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка. «Ахмат» занимает шестое место, отставая от петербуржцев на 16 баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Ташуев Дмитрий Чистяков Александр Медведев Ахмат
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