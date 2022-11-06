Мостовой - о победе «Ахмата»: «Простой пример, что с «Зенитом» можно бороться»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о вчерашнем поражении петербургского «Зенита» от грозненского «Ахмата» в матче 16-го тура Премьер-лиги.

«Надо хвалить «Ахмат». С приходом Ташуева команда преобразилась, посмотрите, как играет. Нашел, видимо, ключик к этой команде. Простой пример, что с «Зенитом» можно играть», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1. Это поражение стало первым для подопечных Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.