«Зенит» проиграл дома впервые более чем за год

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, а отыграться в полной мере фаворит так и не сумел.

Как выяснилось, такого с «Зенитом» не случалось уже тринадцать месяцев, свое последнее домашнее поражение клуб потерпел в октябре 2021 года, когда проиграл со счетом 1:2 «Сочи».

В следующем, семнадцатом туре чемпионата «Зенит» сразится на выезде с московским «Торпедо».