Игнатьев: «Семак - лучший тренер первого круга»

Питерский «Зенит», и без того выигравший четыре предыдущих чемпионата России, снова лидирует с преимуществом, которое иначе как внушительным не назовешь - семь очков. Иными словам, за каждый тур «Зенит» отрывается от соперников практически на пол-очка.

Известный специалист Борис Игнатьев считает, что эти показатели дают очевидный ответ на вопрос о том, что же является лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам первого круга чемпионата.

- Сергей Семак. Своей сложностью в выстраивании взаимоотношений в команде. Ведь работать с большими людьми, которые себя уважают и знают, что их уважают, сложнее. С простыми — просто. В этом плане Семаку нелегко, - цитирует Игнатьева betonmobile.ru.