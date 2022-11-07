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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец — о ситуации с Чистяковым: «Лишь главный тренер должен высказываться на эту тему»

07 Ноября 2022 • 13:44 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о сложившейся ситуации вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 28-летний футболист был отстранён от работы с основной командой после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Специалист считает, что поражение в прошедшей встрече никак не скажется на турнирном положении петербуржцев, которые сейчас уверенно возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата. А оценку действиям Чистякова имеет право давать лишь главный тренер команды.  

«Вряд ли поражение от «Ахмата» скажется на чемпионских перспективах «Зенита». Но ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Да, он допустил ошибку при голе. Но надо чётко анализировать природу этой ошибки. Такое должно оставаться внутри клуба. И лишь главный тренер должен высказываться на эту тему», — приводят слова Бышовца «Известия».

В текущем сезоне Чистяков провёл в составе «сине-бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец Дмитрий Чистяков Ахмат
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