Бышовец — о ситуации с Чистяковым: «Лишь главный тренер должен высказываться на эту тему»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о сложившейся ситуации вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 28-летний футболист был отстранён от работы с основной командой после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Специалист считает, что поражение в прошедшей встрече никак не скажется на турнирном положении петербуржцев, которые сейчас уверенно возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата. А оценку действиям Чистякова имеет право давать лишь главный тренер команды.

«Вряд ли поражение от «Ахмата» скажется на чемпионских перспективах «Зенита». Но ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Да, он допустил ошибку при голе. Но надо чётко анализировать природу этой ошибки. Такое должно оставаться внутри клуба. И лишь главный тренер должен высказываться на эту тему», — приводят слова Бышовца «Известия».

В текущем сезоне Чистяков провёл в составе «сине-бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.