Малафеев считает, что Лунёв не вернётся в «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном возвращении голкипера «Байера» Андрея Лунёва в клуб из Санкт-Петербурга.

Малафеев считает, что 30-летний Лунёв будет бороться за место в основном составе немецкой команды и не захочет возвращаться в Россию в ближайшее время, а особенно в «Зенит».

«Я допускаю, что он может доработать свой контракт и уже тогда думать об альтернативных вариантах продолжения карьеры. Но пока он всё-таки поборется за место в составе «Байера».

Что касается его возвращения в «Зенит», то, судя по тому, как они с клубом расставались, это очень сложно представить», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Ранее агент Лунёва заявил, что его клиент намерен продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе «Байера» один матч, пропустив два мяча. Действующий контракт экс-голкипера сборной России с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.