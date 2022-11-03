Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев считает, что Лунёв не вернётся в «Зенит»

03 Ноября 2022 • 16:06 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
1 1.18 X 7.30 2 15.00
05.11 16:30

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном возвращении голкипера «Байера» Андрея Лунёва в клуб из Санкт-Петербурга.

Малафеев считает, что 30-летний Лунёв будет бороться за место в основном составе немецкой команды и не захочет возвращаться в Россию в ближайшее время, а особенно в «Зенит».

«Я допускаю, что он может доработать свой контракт и уже тогда думать об альтернативных вариантах продолжения карьеры. Но пока он всё-таки поборется за место в составе «Байера».

Что касается его возвращения в «Зенит», то, судя по тому, как они с клубом расставались, это очень сложно представить», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Ранее агент Лунёва заявил, что его клиент намерен продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе «Байера» один матч, пропустив два мяча. Действующий контракт экс-голкипера сборной России с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
03 Ноября 2022 в 16:19
Верните Мевлю он точно согласится Малафеев иди играйся в телешоу зачем тебе футбол
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Соболеву подарили именной бомбер как лучшему игроку месяца в РПЛ фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Семёнов — о Гогниеве: «За две жёлтые такой дисквалификации быть не может»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что Лунёв не вернётся в «Зенит» 1
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Глава КДК прокомментировал наказание Гогниева
15:52 · Россия. Премьер-лига
Чаушич: «Тяжело в России создать команду, которая была бы лучше «Зенита»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «После ухода Федуна «Спартак» преобразился»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на дисквалификацию Гогниева
15:27 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов назвал худших судей первого круга РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК объяснила, почему арбитр Любимов не ошибался в дерби «Локомотив» - ЦСКА 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Педро Габриэл может помочь «Локомотиву» выбраться из этой сложной ситуации»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Гогниева дисквалифицировали на три матча
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает Шалимова лучшим россиянином в Европе
14:21 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Хочу видеть в «Локомотиве» Гвардиолу»
Все новости
Рекомендуем