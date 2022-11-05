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Семак: «Все команды сюда приезжают и ждут нашу ошибку, сегодня случилось так, что дождались»

05 Ноября 2022 • 18:48 Комментировать (4)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (1:2).

- Очень трудный матч для вашей команды. Можете ли объяснить, с чем связаны два этих быстрых пропущенных мяча в самом начале игры?

- Пропущенные мячи - это всегда ошибки. Конечно, в обороне сыграли очень плохо. Второй понятно - там больше индивидуальная ошибка. Тем не менее, в начале первого тайма было несколько моментов в обороне, когда мы сыграли плохо. За это поплатились. Во втором тайме играли хорошо, но, к сожалению, одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки и, тем более, победить.

- Вы сказали «индивидуальная ошибка». С этой ошибкой или еще какими-то другими действиями связана быстрая замена Дмитрия Чистякова?

- И другие действия. В целом  неуверенно смотрелся сегодня. Понятно, что нужно было менять. Как-то не пошла  у него игра сегодня.

- Почему во втором тайме решили перейти на схему в три центральных защитника?

- Потому что нам два игрока, которые нужны были… мы немного видоизменили, потому что более, наверное, понятно было некоторым игрокам кому и как действовать. Второй тайм и в тройке, в четверке половину сыграли. В зависимости от того, как играл «Ахмат». Все команды сюда приезжают и ждут нашу ошибку. Сегодня случилось так, что дождались.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ахмат
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Комментарии (4)
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user121594
05 Ноября 2022 в 19:23
Семак собери свои манатки и убирайся распиаренная цаца!
user121594
05 Ноября 2022 в 19:22
Семак хватит лепить отмазки надо признать, что ты как тренер- бездарь конченый
wertygaz
05 Ноября 2022 в 19:14
Ахмат прям всю страну порадовал, а Семак ему помог… «хороший» тренер, но на себя вину не взял. Ошибки мол…
wild cat
05 Ноября 2022 в 19:03
самая балшая ашыпка в Зените энта симак и иво гиниальныи ришэния..)) бири шынель иди в уфу..))
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