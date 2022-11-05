Конате: «В эпизоде с Чистяковым я почувствовал, что он далеко от мяча»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Итоги матча прокомментировал автор второго гола своей команды Мохамед Конате - именно его мяч в итоге оказался победным. Он подловил на ошибке защитника питерцев Дмитрия Чистякова.

- В моменте с Чистяковым я ощутил, что он находится вдали от мяча. В голове возникла мысль, что нужно закончить эпизод, додавить, так и получилось, - заявил Конате в эфире телеканала «Матч ТВ».