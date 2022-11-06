Лепёхин — о «Зените»: «Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении «сине-бело-голубых» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Напомним, что для петербуржцев эта неудача стала первой в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Зенит» в любом случае должен был однажды уступить, потому что пройти весь сезон без поражений невероятно сложно.

«Проиграли наконец-то (смеётся). Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться. Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случиться», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, что в следующем туре «Зениту» предстоит встретиться с последней на сегодняшний день командой РПЛ «Торпедо». Лепёхин считает, что второй подряд осечки «сине-бело-голубые» не допустят и смогут добиться нужного им результата в игре с «автозаводцами».