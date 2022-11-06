Андрей Мостовой: «Если «Ахмат» выиграл у нас, это не значит, что он сильнее остальных»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ поделился мнением об игре соперника.

Напомним, что неудача в прошедшей встрече стала для «сине-бело-голубых» первой в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Мы очень неудачно начали игру. Бам, бам — и резкий нокдаун в виде двух голов. Не помню, во втором тайме «Ахмат» доходил до наших ворот? Если он выиграл у нас, это не значит, что он сильнее остальных. Так игра сложилась», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Отметим, что единственный мяч за «Зенит» в этой игре забил именно Мостовой.

Петербуржцы продолжают возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков после 16 туров. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 12 ноября против «Торпедо». Начало — 16:30 по московскому времени.