Бирюков рассказал, почему у Лодыгина не сложилась карьера в «Зените»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков ответил на вопрос, почему у голкипера Юрия Лодыгина не получилось в санкт-петербургском клубе.

«Что такое «Зенит»? Здесь все время надо быть первым. Юра не был готов психологически. Огонь и воду прошел, а медные трубы — нет. Нужно было перезагрузиться в другой команде, и он это сделал», — приводит слова Бирюкова Sport 24.

На данный момент 32-летний вратарь защищает цвета греческого «Панатинаикоса». Он пополнил состав команды минувшим летом на правах свободного агента, но пока не принимал участия в официальных матчах за новый клуб. Контракт Лодыгина с командой рассчитан до 2024 года.