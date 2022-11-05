Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока во «Фламенго»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал возможный переход игрока во «Фламенго». Ранее СМИ сообщали, что хавбек может перейти в бразильский клуб уже в предстоящее трансферное окно.

«Клаудиньо и «Фламенго»? Нет, это фейк», — цитирует слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста два забитых мяча и семь результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

«Сине-бело-голубые» занимают первую строчку в РПЛ, набрав 39 очков после 15 туров.