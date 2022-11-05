Гендиректор «Зенита» предложил Чистякову перейти в «Ахмат»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, причем второй случился после грубой ошибки защитника Дмитрия Чистякова. Оценивая события матча, генеральный директор питерского клуба был беспощаден по отношению к Чистякову.

- С таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Медведев, комментируя слова Геннадия Орлова.