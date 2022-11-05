Гендиректор «Зенита» предложил Чистякову перейти в «Ахмат»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.
Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, причем второй случился после грубой ошибки защитника Дмитрия Чистякова. Оценивая события матча, генеральный директор питерского клуба был беспощаден по отношению к Чистякову.
- С таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Медведев, комментируя слова Геннадия Орлова.
Почему у него играют (и даже с недонастроем , на который обратил внимание Аршавин ) одни и те же игроки ,а остальные регрессируют не имея достаточной игровой практики .
2. Например Чистяков .
Если мы посмотрим статистику , то в сезоне 21/22 , когда еще и Ракицкий был , Чистяков в среднем в каждом из 30 туров имел 67 игровых минут . А в сезоне 22/23 он имел 11 мин на тур .
Это ГТ допустил и способствовал такому регрессу игрока, практически не давая ему играть ?
11 игровых минут - этого явно недостаточно даже для поддержания игровой формы .
3. ГТ надеялся что запасные ЦЗ не понадобятся ? Почему не следил за игровыми минутами ?
Помощников мало ?
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