Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Садулаев рассказал, в чём «Ахмат» превзошёл «Зенит»

05 Ноября 2022 • 20:16 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Мы хорошо готовились, настрой был выиграть или не проиграть. В чем были сильнее соперника? В обороне. Мы хорошо атаковали и действовали в защите», — цитирует Садулаева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что установка тренера была сразу накрывать соперника, в перерыве наставник сказал атаковать и не играть низко в обороне.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 16 игр.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ахмат Лечи Садулаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.35 3.90 2.12
Видео
Окончен
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3
3
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1
2
1.20 7.00 14.00
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
0
1
1.54 4.50 6.00
Видео
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
21:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала причину поражения «Зенита» от «Ахмата»
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проиграл дома впервые более чем за год
20:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Чистяков может перейти в «Ахмат» 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Факел» и «Краснодар» – равные команды» эксклюзив
20:45 · Россия. Премьер-лига
Червиченко заявил, что у «Спартака» начался кризис
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил два мяча в РПЛ в первые десять минут впервые с 2010 года
20:37 · Россия. Премьер-лига
Камоцци прокомментировал ничью «Спартака» с «Сочи»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Что случилось в начале матча? Не знаю»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Садулаев рассказал, в чём «Ахмат» превзошёл «Зенит»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Конате: «В эпизоде с Чистяковым я почувствовал, что он далеко от мяча»
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет выкупить Оганесяна и Хотулёва
20:04 · Россия. Премьер-лига
Чудесное спасение «Факела» в матче с «Краснодаром» - видео 1 видео
20:03 · Россия. Премьер-лига
Конате: «Мы напомнили о себе»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В чемпионат возвращается интрига»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Нельзя думать, что мы можем выиграть на одной ноге» 2
Все новости
Рекомендуем