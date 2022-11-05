Садулаев рассказал, в чём «Ахмат» превзошёл «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Мы хорошо готовились, настрой был выиграть или не проиграть. В чем были сильнее соперника? В обороне. Мы хорошо атаковали и действовали в защите», — цитирует Садулаева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что установка тренера была сразу накрывать соперника, в перерыве наставник сказал атаковать и не играть низко в обороне.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 16 игр.