Барриос поддержал Чистякова

Один из лидеров петербургского «Зенита» Вильмар Барриос выразил поддержку Дмитрию Чистякову после неудачного перформанса в игре с «Ахматом».

«Ты воин, прекрасный человек, большой профессионал и отличный коллега, мы все поддерживаем тебя, мы неуклонно идём вперед, мой друг», — написал колумбийский хавбек в комментариях под постом Чистякова, в котором защитник выразил благодарность за поддержку.

Напомним, что Дмитрий был заменён в первом тайме проигранной встречи РПЛ, после чего его временно отстранили от тренировок с основным составом. Свою поддержку Чистякову выразили многие партнёры по коллективу и бывшие игроки «Зенита». Уже во вторник футболист российской сборной вернётся в расположение Сергея Семака.

