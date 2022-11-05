Семак объяснил отсутствие Алипа и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Что касается пары защитников, Чистяков и Ловрен, который пропускал прошлый матч из-за травмы. Почему с Ловреном в паре Чистяков, а не Алип? Удобнее в таком сочетании, или дело в сопернике?

- Когда мы готовились к предыдущему матчу, Деян пропускал из-за повреждения. Дима тоже болел и принял участие только в одном занятии. Мы не могли его сразу поставить, его элементарно не хватило бы физически. Сейчас он полноценно тренировался всю эту неделю. Он готов. Я думаю, ему достаточно комфортно играть рядом с Ловреном. Нуралы тоже готов сыграть. Посмотрим, сегодня выбрали именно эту пару защитников.

- Матео Кассьерра в заявке на матч. Можем ли ожидать его выход на поле? Или это в большей степени посмотреть, если все пойдет в какой-то степени не так?

- Нет, он уже готов, всю неделю тренировался в общей группе и готов к игре. Понятно, что он пропустил порядка месяца, это достаточно много. Потихоньку ему нужно набирать свои кондиции и форму. Но принять сегодня участие в матче он готов.