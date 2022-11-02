Кобелев выбрал трёх лучших игроков по итогам первой части чемпионата России

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата СССР в составе московского «Динамо» Андрей Кобелев выбрал трёх лучших футболистов первой половины чемпионата России.
«Могу выделить Малкома и Промеса», - приводит слова Кобелева «Чемпионат».
Специалист считает, что данная пара игроков выделяется на фоне своих одноклубников.
«Но ещё отмечу Нобоа», - добавил спортсмен.
Кобелев считает, что на эквадорском полузащитнике основывается вся игра «Сочи».
После 15 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, «Спартак» занимает вторую строчку, «Сочи» располагается на девятой позиции.
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