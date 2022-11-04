Каррера: «Если бы я был Бакевым, я бы не перешёл в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит». Напомним, минувшим летом 26-летний полузащитник подписал трёхлетний контракт с «сине-бело-голубыми».

«Если бы я был Бакевым, я бы не перешёл в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бакаев провёл за «Зенит» 17 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 15 турах. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 5 ноября, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.