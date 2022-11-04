Кобелев: «Зенит» без одной минуты чемпион»

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев сомневается в интриге за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Мы не знаем, как и что будет во второй части, но уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион. Остальные пять команд по таблице разыграют между собой медали», – приводит слова специалиста издание Sport24.

Также Кобелев высказался и о своей бывшей команде, отметив, что «Динамо» постепенно находит свою игру после тяжелого старта, вызванного обновлениями состава.

Напомним, что после первой половины сезона «сине-бело-голубые» лидируют с отрывом в семь очков от второго места. «Динамо» же находится на пятой строчке с 26 баллами.

