Колосков оценил качество игры команд РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о качестве футбола в РПЛ.

«Кто меня разочаровал в первой половине сезона? Скажу именно по игре, а не по результату. По качеству игры меня разочаровала половина из 16 команд нашего чемпионата», — заявил Колосков «Чемпионату».

По мнению функционера, европейский футбол сейчас демонстрируют «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Спартак», «Ростов» и немножко «Динамо», эти команды играют в контроль мяча.

После первого круга Российской премьер-лиги единоличным лидером является «Зенит», набрав 39 очков. На строчку ниже расположился «Спартак», имея в своем активе 32 зачетных балла.