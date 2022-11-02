Бирюков – о Лунёве: «Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет ещё сложнее»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался по поводу голкипера «Байера» Андрея Лунёва.

Специалист считает, что у Лунёва была возможность получать игровую практику в клубе из Санкт-Петербурга, однако по стечению некоторых обстоятельств этого не произошло.

«Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет ещё сложнее. Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны», - приводит слова Бирюкова Sport24.

На текущий момент «Байер» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Зенит» является лидером Российской Премьер-лиги.