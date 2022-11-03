Бирюков вспомнил единственное чемпионство СССР в истории «Зенита»

Тренер голкиперов петербургского «Зенита» Михаил Бирюков вспомнил подробности единственного чемпионства клуба в советской истории.

«Никаких задач перед нами не ставили, разве что подняться выше четвертого места, которое мы заняли в сезоне-1983. Откровенно говоря, мы в «Зените» поняли, что можем стать чемпионами, только когда нам осталось провести дома две игры», – заявил специалист в интервью Sport24. По словам Бирюкова, победа в Кубке СССР означала бы выполнение плана на год, однако из-за неудачи в этом соревновании пришлось сфокусироваться на чемпионате.

Напомним, что на счету «Зенита» только одна победа в первенстве СССР в 1984 году. Спустя 23 года петербургский клуб возьмёт первое золото Российской премьер-лиги.

