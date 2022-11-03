Чаушич: «Тяжело в России создать команду, которая была бы лучше «Зенита»

Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 15 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков, а замыкает первую тройку ЦСКА, который отстаёт от «сине-бело-голубых» на 10 баллов.

Чаушич считает, что сейчас в России тяжело создать команду, которая была бы лучше «Зенита», поэтому РПЛ не так интересно смотреть.

«Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая. Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег», — приводит слова Чаушича Metaratings.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 5 ноября против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.