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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чаушич: «Тяжело в России создать команду, которая была бы лучше «Зенита»

03 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
1 1.18 X 7.30 2 15.00
05.11 16:30

Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 15 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков, а замыкает первую тройку ЦСКА, который отстаёт от «сине-бело-голубых» на 10 баллов.

Чаушич считает, что сейчас в России тяжело создать команду, которая была бы лучше «Зенита», поэтому РПЛ не так интересно смотреть.

«Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая. Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег», — приводит слова Чаушича Metaratings.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 5 ноября против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Горан Чаушич
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ЗЕНИТ АХМАТ
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