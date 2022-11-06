Хомуха: «Чистяков действительно совершил серьёзные ошибки»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры, причем часть вины за них лежит на защитнике Дмитрии Чистякове. Это прокомментировал бывший футболист ЦСКА и тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

- Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьезные ошибки, - цитирует Хомуху «РБ Спорт».