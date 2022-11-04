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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «В Санкт-Петербурге «Ахмату» будет очень тяжело»

04 Ноября 2022 • 16:02 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
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Через 23 ч. 9 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Ахмат».

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» являются очевидными фаворитами предстоящей встречи.

«Конечно, явный фаворит здесь «Зенит». Мы знаем, как он играет дома. Да, у «Ахмата» есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится завтра, 5 ноября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая грозненцев на 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Тихонов Ахмат
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ЗЕНИТ АХМАТ
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