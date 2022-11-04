Тихонов: «В Санкт-Петербурге «Ахмату» будет очень тяжело»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Ахмат».

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» являются очевидными фаворитами предстоящей встречи.

«Конечно, явный фаворит здесь «Зенит». Мы знаем, как он играет дома. Да, у «Ахмата» есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится завтра, 5 ноября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая грозненцев на 16 очков.